В Новокузнецке отреставрировали здание, в котором выступал Высоцкий

16 декабря 2025, 12:19

Фото: iStock/guruXOOX

В Новокузнецке завершили реставрацию здания бывшего профсоюзного комитета на площади Побед, где в 1973 году выступил Владимир Высоцкий.





По данным VSE42.RU, ЕВРАЗ ЗСМК восстановил исторический фасад здания, построенного в 1934 году.





«В 1973 году Высоцкий приезжал на комбинат, где выступил в том числе и в редакции газеты "Металлург" перед журналистами и работниками комбината. В честь Высоцкого и Николая Чернышева (председатель профкома Кузнецкого металлургического комбината с 1939 по 1949 гг.) здесь установлены мемориальные доски», — говорится в материале.

«Обновили и барельефы наград Кузнецкого металлургического комбината, а летом отремонтировали асфальтобетонное покрытие по дороге к тоннелю», — пишет «Сiбдепо».