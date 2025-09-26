В Клину капитально отремонтируют корпус лицея № 10 имени Менделеева
В Клину капитально отремонтируют корпус лицея № 10 имени Дмитрия Менделеева на Бородинском проезде, 23. Подрядчиком стала компания ООО «Строй Престиж», сообщили в Минстрое Московской области.
Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и по нацпроекту «Молодёжь и дети».
В учебном корпусе 1962 года постройки площадью более 4 тыс. кв. м обновят кровлю и фасад, входную группу, полностью заменят окна и двери.
Проведут внутреннюю отделку, благоустроят прилегающую территорию и заменят инженерные коммуникации — трубы, электропроводку и датчики пожарной сигнализации.
В классах установят новую мебель, в здании обновят пищеблок, спортивный и актовый залы. Завершить работы планируют к 1 сентября 2026 года.
