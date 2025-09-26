В Клину капитально отремонтируют корпус лицея № 10 имени Менделеева

26 сентября 2025, 17:28

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Клину капитально отремонтируют корпус лицея № 10 имени Дмитрия Менделеева на Бородинском проезде, 23. Подрядчиком стала компания ООО «Строй Престиж», сообщили в Минстрое Московской области.