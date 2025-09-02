За круглым столом в Дмитрове обсудили сохранение исторического наследия
В администрации Дмитровского муниципального округа провели первый открытый круглый стол, посвящённый будущему объектов культурного наследия. Об этом рассказали в пресс-службе муниципалитета.
В дискуссии участвовали врип главы округа Михаил Шувалов, начальник Главного управления культурного наследия Московской области Юрий Гриднев, дирекция Музея-заповедника «Дмитровский кремль» и представители общественности.
«Главной темой стал мемориал, недавно переданный из федеральной в муниципальную собственность. Обсуждали планы его комплексной реконструкции. Жители предложили оснастить комплекс QR-кодами с исторической информацией, установить указатели от станций Дмитров и Яхрома, а также вернуть на прежнее место сохранившуюся мозаичную стелу-указатель», – отметили в пресс-службе.
Была представлена информация о поиске предпринимателей, готовых вложиться в реставрацию исторических зданий – дома Клятовых, Новосёловых и Милютино – для их последующего адаптивного использования с сохранением исторического облика. Участники затронули вопросы сохранения усадеб Ольгово, Обольяниново и Храброво. А в РЖД объявили о планах реконструировать в следующем году вокзал.
По итогам встречи Шувалов поручил своим заместителям передать в муниципальную собственность водонапорную башню на Вокзальной площади с возможностью использовать её как музейный объект. Он также анонсировал выездное совещание на Перемиловской высоте для обсуждения на месте проекта реконструкции. Было решено сделать такие встречи постоянными.
«Такие круглые столы будут проводиться регулярно. Наша общая задача – спасти и сохранить объекты истории, культуры и архитектуры. Это наша история и хорошая возможность развивать въездной туризм округа», – обозначил цель Шувалов.Круглый стол заложил основу для публичной и системной работы по сохранению уникального исторического наследия Дмитровской земли.