В Новокузнецке решат проблему со сбоями в расписании автобусов

07 июля 2025, 13:28

Фото: iStock/Vladimir Petrov

Глава Новокузнецка Денис Ильин провел совещание с компаниями-перевозчиками после жалоб от местных жителей на грязные автобусы, душные салоны без кондиционеров и постоянные сбои в расписании. Об этом пишет «Сiбдепо».





Отмечается, что больше всего жалоб поступает на работу компании «ПитерАвто». Представитель объяснил, что проблемы возникают из-за поломок автобусов.





«Почему люди пошли на остановку, а автобуса нет, и это продолжается изо дня в день», — возмутился Ильин.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем поездки по городу быстрыми, безопасными и комфортными. С 26 июля заработают около 2 км новых выделенных полос в разных районах столицы», — приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.