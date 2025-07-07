В Новокузнецке решат проблему со сбоями в расписании автобусов
Глава Новокузнецка Денис Ильин провел совещание с компаниями-перевозчиками после жалоб от местных жителей на грязные автобусы, душные салоны без кондиционеров и постоянные сбои в расписании. Об этом пишет «Сiбдепо».
Отмечается, что больше всего жалоб поступает на работу компании «ПитерАвто». Представитель объяснил, что проблемы возникают из-за поломок автобусов.
«Почему люди пошли на остановку, а автобуса нет, и это продолжается изо дня в день», — возмутился Ильин.
Он дал транспортным компаниям две недели на исправление ситуации.
Тем временем в Москве с 26 июля заработают около 2 км новых выделенных полос. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы делаем поездки по городу быстрыми, безопасными и комфортными. С 26 июля заработают около 2 км новых выделенных полос в разных районах столицы», — приводит пресс-служба слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.
Отмечается, что новые выделенные полосы для общественного транспорта позволят сократить для пассажиров время в пути в два – четыре раза, а транспорт будет ходить регулярнее.
Всего новые «выделенки» охватят 13 городских маршрутов.