Андрей Никитин назначен врио Минтранса

07 июля 2025, 11:23

президент России Владимир Путин и врио Минтранса РФ Андрей Никитин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина временно исполняющим обязанности министра транспорта России. До этого он работал заместителем главы Минтранса, сообщили в пресс-службе Кремля.