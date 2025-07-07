Андрей Никитин назначен врио Минтранса
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Никитина временно исполняющим обязанности министра транспорта России. До этого он работал заместителем главы Минтранса, сообщили в пресс-службе Кремля.
Ранее сообщалось, что от должности министра транспорта указом президента был освобождён Роман Старовойт. Причина отставки Старовойта в документе не уточняется.
Также стало известно, что Владимир Путин сегодня провёл в Кремле встречу с Андреем Никитиным. Во вступительном слове глава государства сказал, что Никитин работает заместителем министра транспорта уже несколько месяцев. После врио Минтранса отчитался о работе по цифровизации транспортной отрасли.
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