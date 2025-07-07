Загруженность дорог Подмосковья утром 7 июля составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 7 июля, оценивается на четыре балла из десяти возможных. Основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и шестнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Пробки наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более миллиона автомобилей, что на полтора процента больше, чем в среднем в прошлом месяце.