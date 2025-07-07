Загруженность дорог Подмосковья утром 7 июля составила четыре балла

07 июля 2025, 09:54

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Степень загруженности дорог в Московской области по состоянию на утро понедельника, 7 июля, оценивается на четыре балла из десяти возможных. Основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и шестнадцати шоссе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.







«Пробки наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Калужское, Варшавское, Симферопольское, Каширское, Новорязанское, Носовихинское, Щёлковское, Ярославское и Ленинградское», — говорится в сообщении.