Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

07 июля 2025, 10:05

Роман Старовойт (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ. Соответствующий документ был опубликован в этот понедельник, 7 июля, на портале правовой информации. Формулировка о причинах отставки министра в нем отсутствует.







«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности Министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе.