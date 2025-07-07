Путин освободил Старовойта от должности главы Минтранса

Роман Старовойт (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Романа Старовойта от должности главы Минтранса РФ. Соответствующий документ был опубликован в этот понедельник, 7 июля, на портале правовой информации. Формулировка о причинах отставки министра в нем отсутствует.



«Освободить Старовойта Романа Владимировича от должности Министра транспорта Российской Федерации», — говорится в документе.
Старовойт возглавил министерство транспорта в мае 2024 года, отказавшись от поста губернатора Курской области, который занимал около пяти лет. До этого руководил Федеральным дорожным агентством (Росавтодором).

Известно, что он имеет два высших образования: техническое и управленческое, а также степень кандидата педагогических наук.
Лидия Пономарева

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