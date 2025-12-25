Подмосковный терапевт рассказала, как подготовиться к новогодним застольям

25 декабря 2025, 13:24

оригинал Фото: iStock/Polina Ronca

Новогодние праздники чаще всего — это большое количество блюд и весёлые вечеринки. Врач-терапевт КДЦ «Ромашка» Ольга Сиваева объясняет, что подготовка к праздникам — это не диеты и ограничения, а настрой организма на стабильное состояние. Об этом сообщили в подмосковном Минздраве.





Врач предупреждает, что голодание «накануне» праздников только усугубляет ситуацию. Организм, лишённый еды днём, компенсирует это вечером — без чувства меры. Вместо этого лучше заранее снизить количество тяжёлой пищи, чтобы желудок легче справлялся с праздничной нагрузкой.

«Организм хуже всего переносит праздники, если к ним подходят в состоянии усталости и недосыпа. Поэтому за 5-7 дней, в первую очередь, стоит наладить режим сна. Недосып повышает уровень стресса и усиливает тягу к жирной и сладкой пище», — советует Ольга Сиваева.