Минсельхоз Подмосковья рассказал, как выбрать качественный алкоголь

25 декабря 2025, 12:26

оригинал Фото: iStock/Tero Vesalainen

В преддверии новогодних праздников Минсельхоз Подмосковья напомнил жителям, как выбрать качественный и безопасный алкоголь. В ведомстве подчеркнули, что внимательный подход к покупке помогает избежать подделок и сохранить здоровье.