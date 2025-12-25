Минсельхоз Подмосковья рассказал, как выбрать качественный алкоголь
В преддверии новогодних праздников Минсельхоз Подмосковья напомнил жителям, как выбрать качественный и безопасный алкоголь. В ведомстве подчеркнули, что внимательный подход к покупке помогает избежать подделок и сохранить здоровье.
Специалисты советуют покупать алкоголь только в стационарных магазинах с лицензией на розничную продажу. Документ должен быть на видном месте. Продавец обязан провести товар через кассу и ЕГАИС, а покупатель — получить чек с QR-кодом.
На бутылках крепкого алкоголя должна быть федеральная специальная или акцизная марка. Она должна быть целой, а данные на ней — совпадать с информацией на этикетке. Исключение составляют пиво, сидр, пуаре и медовуха. А еще перед покупкой стоит осмотреть упаковку. Бутылка должна быть без повреждений, крышка — плотно закрыта и не прокручивается, а этикетка — аккуратная и с полной информацией о продукте.
Проверить легальность алкоголя можно самостоятельно. Для этого подойдут мобильные приложения «АнтиКонтрафакт Алко» и «Честный знак». С их помощью можно отсканировать марку, проверить чек, лицензию магазина, срок годности, состав и производителя. Если с товаром что-то не так, касса просто не пропустит покупку.
В Минсельхозе Подмосковья напомнили, что злоупотребление алкоголем наносит вред здоровью. В регионе регулярно проверяют торговые точки и контролируют оборот спиртного. В 2025 году из продажи изъяли более 11 000 бутылок нелегальной продукции. Проверки прошли более чем в 2 000 магазинов, где выявили около 670 нарушений. Всех их взяли на контроль до полного устранения.
