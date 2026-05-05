В Новокузнецке строят школу на 1100 учеников

В микрорайоне Дальнее Куйбышево Новокузнецка строят новую школу на 1100 учащихся. Открытие учебного заведения запланировано на конец 2027 года. Ход работ проверил глава города Денис Ильин.





По данным VSE42.RU, здание строит «СДС-Строй». Стоимость контракта составляет 4,8 млрд рублей. Поиски подрядчика начались еще в декабре 2024 года. Тогда поступило две заявки, но одну из них отклонил Минстрой региона из-за неполного пакета документов от участника. Компания подала жалобу в ФАС, и ведомство признало ее правоту. В результате Минстрой был вынужден провести тендер заново. Торги состоялись в апреле 2025 года.



«В этом году будет полностью собран каркас под кровлю, фасад на четыре блока секций, вставлены окна. Зимой будем заниматься отделкой», — приводит «Сiбдепо» слова Ильина.