В посёлке под Люберцами построят двухэтажный детский сад
Двухэтажный детский сад, рассчитанный на 200 воспитанников, построят в посёлке Жилино-1 городского округа Люберцы. Проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Общая площадь здания составит около четырёх тысяч квадратных метров.
«В подвале разместят технические службы и служебно-бытовые зоны. На первом этаже обустроят помещения для младших и средних групп, кружковые, пищеблок и медпункт, а на втором — групповые для дошколят, а также музыкальный и спортивный залы», — говорится в сообщении.Перед детским садом создадут площадь для мероприятий с фонтаном и арт-объектом, вокруг здания установят игровые площадки, а в центре двора будет спортивная зона.