В Реутове построят паркинг на 450 машин
Многоуровневый паркинг на 450 машин появится на территории жилого комплекса «ЭВО» в Реутове. Объект получил разрешение на строительство. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Паркинг будет семиэтажным, его общая площадь составит свыше 15 тысяч квадратных метров.
«Машины планируется размещать на этажах от второго до седьмого, а на первом предусмотрены автомойка, детейлинг-центр и коммерческие помещения», — говорится в сообщении.Некоторые места в паркинге оборудуют зарядными устройствами для электромобилей. Кроме того, в здании будут два пассажирских лифта, а также система распознавания номеров и видеофиксация движений.
Всего в ЖК «ЭВО» входит десять многоквартирных домов, две школы, две встроенные поликлиники, четыре детсада и два многоуровневых паркинга.