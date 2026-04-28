В Реутове построят паркинг на 450 машин

28 апреля 2026, 09:22

Многоуровневый паркинг на 450 машин появится на территории жилого комплекса «ЭВО» в Реутове. Объект получил разрешение на строительство. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Паркинг будет семиэтажным, его общая площадь составит свыше 15 тысяч квадратных метров.





«Машины планируется размещать на этажах от второго до седьмого, а на первом предусмотрены автомойка, детейлинг-центр и коммерческие помещения», — говорится в сообщении.