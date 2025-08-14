В центре Кемерова на три дня перекроют дорогу из-за подготовки к зиме

14 августа 2025, 13:06

Фото: iStock/DmyTo

В Кемерове на три дня будет перекрыто движение по четной стороне улицы Весенняя из-за подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Сибирскую генерирующую компанию.





Отмечается, что движение от улицы Красноармейская до улицы Ноградская перекроют с 07:00 15 августа до 07:00 18 августа.





«Приносим извинения за временные неудобства — готовим город к зиме», — отметили в СГК.

