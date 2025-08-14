В центре Кемерова на три дня перекроют дорогу из-за подготовки к зиме
В Кемерове на три дня будет перекрыто движение по четной стороне улицы Весенняя из-за подготовки к отопительному сезону. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Сибирскую генерирующую компанию.
Отмечается, что движение от улицы Красноармейская до улицы Ноградская перекроют с 07:00 15 августа до 07:00 18 августа.
«Приносим извинения за временные неудобства — готовим город к зиме», — отметили в СГК.
Водителей призвали заранее выбирать пути объезда.
Тем временем в Москве перекроют движение на участке Тверской улицы из-за замены асфальтового покрытия. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.
«Ремонтные работы начнутся в 21:00 15 августа и будут завершены до 5:00 18 августа. В общей сложности заменим около 50 тыс. кв. м дорожного покрытия по технологии укладки единым ковром», — приводятся слова заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Он отметил, что на дороге образовалась колейность, которая может стать причиной ДТП.
В последний раз асфальт здесь меняли в 2021 году.