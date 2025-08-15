Реконструкцию театра «ФЭСТ» в Мытищах завершат в ноябре

15 августа 2025, 12:42

оригинал Андрей Воробьёв (второй слева). Фото: пресс-служба правительства МО/Сергей Хакимов

В здании мытищинского театра драмы и комедии «ФЭСТ» проводится масштабная реконструкция. Изначально завершение работ было назначено на январь 2026 года, но сейчас объект планируют сдать досрочно — уже в ноябре. Ход реконструкции проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба регионального правительства.





Сейчас в здании уже закончили монолитные и кровельные работы, а также устройство внутренних перегородок. Продолжается замена инженерных сетей, ремонт фасада и отделка.





«Мы понимаем, как важно для театра иметь собственную площадку, потому что каждая постановка, а их в репертуаре «ФЭСТа» 50, это не только идеи и эмоции, но и сложный организационный, хозяйственный процесс. Гримуборные, хранилища костюмов и декораций, инженерное оборудование — всё должно быть на уровне», — сказал Андрей Воробьев.

«Строение старое, поэтому в процессе выполнения работ постоянно появлялись те или иные нюансы, где нужно было принимать оперативные, управленческие и самое главное — инженерные решения. Сегодня перед нами поставлена задача — завершить строительно-монтажные работы, пуско-наладку и комплексные испытания к 4 ноября», — сказал врио гендиректора компании-подрядчика Игорь Волков.