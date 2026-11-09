Житель Омска провалился в открытый колодец и больше суток просидел в холодной воде
В Омске мужчина провел в заполненном водой открытом колодце более суток. Об этом сообщает издание Сiбдепо.
Инцидент произошел в жилом поселке на пересечении двух улиц. Как рассказала одна из волонтеров, участвовавшая в спасении пострадавшего, поиски начались лишь спустя полтора суток после падения мужчины в колодец.
Женщина рассказала, что зачастую люди умирают совсем рядом, но никто об этом не знает. Случившийся с местными жителем инцидент, к счастью, закончился положительно. Пострадавшего вовремя обнаружили, вытащили из колодца и передали медикам.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге группа агрессивных мужчин напала на подростков-инвалидов, жестоко избила их и пыталась натравить на ребят собаку. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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