ИИ научился точнее выявлять признаки болезни Альцгеймера

09 ноября 2026, 09:56

Фото: iStock/shurkin_son

Технология «Яндекса» и НИУ ВШЭ помогла ученым Гарвардского университета и Техасского университета точнее выявлять признаки когнитивных нарушений. О разработке рассказал руководитель лаборатории Yandex Research Артем Бабенко.