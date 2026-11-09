ИИ научился точнее выявлять признаки болезни Альцгеймера
Технология «Яндекса» и НИУ ВШЭ помогла ученым Гарвардского университета и Техасского университета точнее выявлять признаки когнитивных нарушений. О разработке рассказал руководитель лаборатории Yandex Research Артем Бабенко.
В беседе с «Известиями» он сообщил, что команда открыла исходный код технологии TabDDPM. Благодаря этому исследователи и разработчики из разных стран смогут применять ее для обучения собственных моделей.
В исследовании участвовали 542 человека. Ученые дополнили небольшую выборку генетической информации искусственными записями, созданными с помощью TabDDPM. Алгоритм изучает закономерности в медицинских записях и генерирует новые сведения без копирования исходных. Это помогло повысить точность распознавания нарушений с 68 до 77%.
Такой подход может пригодиться в медицинских исследованиях, где ученым не хватает информации для обучения моделей. При этом алгоритм не ставит диагноз болезни Альцгеймера: он выявляет признаки когнитивных нарушений и может служить инструментом поддержки врачей.
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