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Врио главы округа Котельники стал Михаил Соболев

26 августа 2024, 12:29
Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО

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Совет депутатов городского округа Котельники принял к сведению отставку главы муниципалитета Сергея Жигалкина, временное исполнение полномочий главы возложено на Михаила Соболева, сообщают пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.


«Ранее Михаил Соболев занимал должность заместителя главы округа», — говорится в сообщении.
Сергей Жигалкин покинул пост главы городского округа Котельники 16 августа в связи с переходом на работу в Курскую область. Как рассказал сам Жигалкин, в Курске на него будет возложена обязанность по «координации процессов и взаимодействию с людьми». Жигалкин также поблагодарил своих коллег и жителей округа Котельники за совместную работу, а правительство Московской области — за поддержку и доверие.

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Воробьёв поставил задачу полностью подготовить все школы к 1 сентября
26 августа 2024, 12:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

К 1 сентября все подмосковные школы должны быть полностью готовы к новому учебному году. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«На линейке 2 сентября мы увидим большое количество детей, опять больше, чем годом ранее. Поэтому первый вопрос у нас – готовность школ. Вы знаете, что мы ведём большую работу в рамках президентского проекта капитального ремонта, строим новые школы за бюджетные и внебюджетные средства. Специфика в том, что именно 1 сентября – та дата, когда всё должно быть готово. Весь строительный блок правительства Подмосковья и все главы городских округов подключены к тому, чтобы школы вовремя были подготовлены, сданы, включая благоустройство, учебники, системы безопасности и другие детали», – сказал Воробьёв на совещании с членами правительства и главами городских округов Подмосковья.
Он добавил, что в Подмосковье всегда готовятся к открытию учебного сезона в том числе и в части безопасности. Губернатор подчеркнул, что всегда считает это важным. Но сейчас, в период серьёзных вызовов и угроз, необходимо особенно позаботиться об этом.

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#учебный год
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«Бархатный сезон»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и Подмосковье
Синоптик Шувалов: сентябрь в Москве и области примет эстафету теплого августа
26 августа 2024, 12:45

Фото: istock/alan64

В Москву и Подмосковье вернулась жара, но долго ли она продлится? Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» рассказал, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на этой неделе.
«Никаких сюрпризов нас не ждет на этой неделе. Сказочная жара будет сегодня и завтра, потом она чуть-чуть поубавит свою прыть, и температура понизится до 25, 26 градусов. Но это произойдёт скорее всего после среды, а к концу недели опять 26-28. Старт бархатного сезона. Есть вероятность небольшого кратковременного дождя, когда будет проходить фронтальный раздел двух антициклонов», — сообщил синоптик.

Он добавил, что сентябрь не будет холодным, а купальный сезон для некоторых людей может продлиться вплоть до последних дней августа.

«Сентябрь примет жаркую эстафету августа. Это более вероятно, чем обрушение какого-то холода. Температура воды будет держаться от 16 до 19 градусов, может, на мелководьях будет немного повыше. Те, кто привычен к этим температурам, как говорят, велком в воду. Но и на берегу можно прекрасно провести время», — сказал собеседник.

В других регионах России, по словам главы прогностического центра «Метео», тоже нет ничего выдающегося.

«Всем районам европейской части грех жаловаться на погоду, если и жаловаться, то на дефицит осадков в южной половине. Будет 25-30 градусов. Тоже вполне хорошая погода. На Урале сначала погреются, а потом температура понизится, и будут кратковременные дожди. Очень сильные дожди с неприятным ветром штормового характерами и осадками до 50-60 мм ожидаются на Курилах», — рассказал эксперт.

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В России возникли сложности с зачислением детей в 10 класс
26 августа 2024, 12:38

Фото: istockphoto/tiero

В некоторых регионах России родители столкнулись с проблемами при зачислении детей в десятый класс. Проблема возникла из-за нового государственного образовательного стандарта.
Этот стандарт даёт школам возможность придерживаться собственных критериев при отборе детей во все десятые классы, передаёт «Коммерсант». С трудностями столкнулись жители Москвы, Иркутской и Челябинской областей и Краснодарского края. В этих регионах ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные десятые классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось.

Родители жалуются на выдавливание детей в колледжи. На стороне тех, кому не удалось добиться зачисления детей в старшие классы, выступила Генеральная прокуратура, где отмечается, что все желающие должны иметь возможность продолжить образование. В ведомстве сообщили, что уже проинформировали о сложившейся ситуации министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

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Губернатор Воробьёв представил врио главы городского округа Котельники
26 августа 2024, 12:22

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Михаил Соболев стал временно исполняющим обязанности городского округа Котельники.
Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявил на совещании с членами правительства и главами городских округов Подмосковья.
«Хочу поприветствовать Михаила Валерьевича Соболева – человека, который знает Московскую область. Сегодня вам предложено возглавить городской округ Котельники, который, как и каждый городской округ, имеет свою специфику. Вы работали в федеральном Министерстве ЖКХ, работали в Подмосковье. И я очень надеюсь, что у вас всё получится», – сказал губернатор.
Он напомнил, что бывший руководитель муниципалитета направлен на другую работу.
«Сергей Александрович Жигалкин направлен на другой, не менее важный и ответственный участок. Надеюсь, что и там он будет максимально ответственен и профессионален. Задачи там тоже не из простых», – отметил Воробьёв.
Ранее Жигалкин объявил, что покидает пост главы Котельников. Его направляют на работу в Курскую область.

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Пятерым детям-сиротам из Раменского округа вручили сертификат и ключи от квартир
26 августа 2024, 12:12

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Жилищные условия улучшили для пятерых детей-сирот из Раменского городского округа: четверо из них получили ключи от новых квартир, а один — сертификат на покупку жилья, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благоустроенные квартиры в городе Раменское получили Анна Иванова, Денис Бычков, Ирина Жаденова и Любовь Жадан. А сертификат на приобретение жилья в любом районе Московской области вручили Илье Евсину», — говорится в сообщении.
Церемонию вручения провёл временно исполняющий полномочия главы округа Раменского городского округа Эдуард Малышев.

«Сегодняшнее мероприятие — не просто вручение ключей и документов, это следующая страница в жизни ребят, новый старт и надежда на лучшее будущее. Я хочу пожелать молодым людям уюта и тепла в их новых домах», — сказал Эдуард Малышев.
Всего в текущем году в округе жильём должны обеспечить 29 детей-сирот, 11 из них получили жилищные сертификаты, а шесть уже купили на них благоустроенные квартиры.

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#квартиры
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Глава Одинцовского округа Иванов вручил школьные ранцы первоклассникам
26 августа 2024, 12:00

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Школьные ранцы со всеми необходимыми для учёбы принадлежностями вручили 21 первокласснику из малообеспеченных семей глава Одинцовского округа Андрей Иванов и руководительница областного филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Церемония вручения рюкзаков состоялась в парке «Раздолье».

«Мы с большим удовольствием вручаем вам подарочные рюкзаки от губернатора Московской области Андрея Воробьёва. В каждом рюкзаке есть все, что необходимо первокласснику: тетрадки, ручки, краски, карандаши, прочие канцелярские принадлежности, пластилин», — сказал Андрей Иванов.
Он также поздравил всех присутствующих с наступающим Днём знаний и пожелал ребятам и их родителям успешного учебного года.

Всего рюкзаки с нужными для школы предметами будут вручены 51 первокласснику из семей с низкими доходами, проживающих в Одинцовском округе.

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#андрей иванов
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В России могут появиться четыре новые программы льготной ипотеки
26 августа 2024, 11:59

Фото: istockphoto/Diy13

Председатель комитета ГоД по финансовому рынку Анатолий Аксаков «Парламентской газете» заявил, что в России могут появиться как минимум четыре новые льготные ипотечные программы. Об этом информирует ТАСС.
По его словам, уже в следующую сессию начнется обсуждение нескольких новых программ. С их помощью упростят приобретение жилья для граждан и позволят государству нарастить свои возможности и ресурсы в критически важных сферах.

Он отметил, что прежде всего это касается промышленности. По его мнению, необходимо обеспечить льготные условия для ценных специалистов, а именно для тех, кто занят на передовых высокотехнологичных производствах. Помимо этого, есть предложение ввести строительную ипотеку в тех регионах, где сейчас идет или планируется масштабное строительство.

Он отметил, что, несмотря на прекращение действия старой льготной ипотеки в России, должны появиться новые меры поддержки для тех, кто хочет приобрести жилье. По его словам, основная цель заключается в том, чтобы сделать эти меры четко регламентированными и более структурированными, чтобы избежать неконтролируемого спроса и перегрева рынка.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается резкий рост спроса на одну из профессий. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#меры
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«Быть открытыми к диалогу»: Гороскоп с 26 августа по 1 сентября для всех знаков зодиака
26 августа 2024, 11:50

Фото: istock / Lazarev

В деловой сфере надо беречь профессиональный авторитет и внимательно относится к новым предложениям. В любви полезно проговаривать свои чувства и быть открытыми к диалогу. В вопросах здоровья благоприятно следить за пользой еды и составить новый рацион питания.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.

Овну надо себя порадовать покупками, любимыми вкусными блюдами. Ему благоприятно выбраться на природу и отдохнуть.

У Тельца будут силы на то, что он давно хотел сделать. С удовольствием и энтузиазмом он достигнет желаемого результата.

Близнецам важно быть любознательными и любопытными. Хорошее время для чтения книг, общения и знакомств.

Раку надо быть серьёзнее и более углублённо изучать информацию. В окружении ему желательно отказаться от пустого общения и сконцентрировать своё внимание на пользе для себя.

Льву нужно продумать траты и распределить свой бюджет. Ему необходимо сосредоточиться на финансах.

У Девы хорошо сложатся взаимоотношения с близкими и значимыми людьми. Важно доверие и проявление чувств.

Весам благоприятно быть увлечёнными любимым делом и верить в свои силы. Им надо слушать свою интуицию.

У Скорпиона период хорошего настроения и пробуждения романтических чувств. Ему нужно быть обаятельным и улыбаться почаще.

Стрелец откроет в себе новые таланты и станет воодушевлен. Ему важно самосовершенствоваться и двигаться к новым победам.

У Козерога возможен дополнительный доход или новые источники заработка. Прибыль значительно увеличится, и он сможет пополнить свои накопления.

Водолея ждут положительные перемены. Он станет увереннее в себе и у него появятся силы на масштабные проекты.

Рыбам надо обратить внимание на приятные мелочи и удовольствия. Им надо побольше радоваться и быть в хорошем настроении.

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В Кашире развернули пятнадцатиметровый флаг России
26 августа 2024, 11:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Пятнадцатиметровый триколор развернули на праздновании Дня государственного флага в Кашире, мероприятие состоялось в городском парке, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Участников праздника поприветствовал глава округа Михаил Шувалов.

«Государственный флаг Российской Федерации — это гордость за принадлежность к нашей большой стране. В его цветах - независимость, вера и государственность. Пусть наш флаг развевается всегда над мирной, счастливой и сильной страной!» — сказал он.
В рамках мероприятия активисты «Движения первых» устроили танцевальный флешмоб. Кроме того, в программу праздника вошли мастер-классы и прочие активности, а также концерт, участниками которого стали коллективы и солисты каширского Центра культурных инициатив.

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#кашира
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#михаил шувалов
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