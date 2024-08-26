Врио главы округа Котельники стал Михаил Соболев

Фото: пресс-служба Минтерполитики МО
Совет депутатов городского округа Котельники принял к сведению отставку главы муниципалитета Сергея Жигалкина, временное исполнение полномочий главы возложено на Михаила Соболева, сообщают пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.
Сергей Жигалкин покинул пост главы городского округа Котельники 16 августа в связи с переходом на работу в Курскую область. Как рассказал сам Жигалкин, в Курске на него будет возложена обязанность по «координации процессов и взаимодействию с людьми». Жигалкин также поблагодарил своих коллег и жителей округа Котельники за совместную работу, а правительство Московской области — за поддержку и доверие.«Ранее Михаил Соболев занимал должность заместителя главы округа», — говорится в сообщении.
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