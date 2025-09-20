В Новосибирск привезли ковчег с частицей мощей святителя Тихона
В Вознесенский собор Новосибирска привезли уникальную святыню — ковчег с частицей мощей святителя Тихона. Об этом пишет Om1 Новосибирск.
По данным издания, с самого утра 19 сентября у собора начали собираться новосибирцы, желающие прикоснуться к святыне.
«Для меня это особое событие. Я пришла поклониться мощам святителя Тихона, потому что он был тем, кто сохранил веру в такие тяжёлые времена. Это возможность почувствовать силу этой святой личности и попросить его благословения для своей семьи», — приводит издание слова одной из женщин.
Среди верующих были не только гражданские лица, но и курсанты Новосибирского военного института Росгвардии. В учебном заведении пояснили, что у будущих офицеров формируют не только профессиональные качества, но и нравственные.
Мощи останутся в Новосибирске до 21 сентября, после этого ковчег отправится в Сургут.