В Новосибирск привезли ковчег с частицей мощей святителя Тихона

20 сентября 2025, 19:32

Фото: iStock/arcady_31

В Вознесенский собор Новосибирска привезли уникальную святыню — ковчег с частицей мощей святителя Тихона. Об этом пишет Om1 Новосибирск.





По данным издания, с самого утра 19 сентября у собора начали собираться новосибирцы, желающие прикоснуться к святыне.





«Для меня это особое событие. Я пришла поклониться мощам святителя Тихона, потому что он был тем, кто сохранил веру в такие тяжёлые времена. Это возможность почувствовать силу этой святой личности и попросить его благословения для своей семьи», — приводит издание слова одной из женщин.