Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября: День урожая, свадеб и походов в гости, народные приметы
Рождество Пресвятой Богородицы — один из двунадесятых праздников, который православные христиане отмечают 21 сентября. Этот праздник открывает новый церковный год и символизирует начало истории спасения человечества, поскольку от рождения Девы Марии начинается путь к воплощению Спасителя — Иисуса Христа. О традициях, приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
Исторические корни праздника
Согласно церковному преданию, родителями Девы Марии были праведные Иоаким и Анна, жившие в городе Назарете. Иоаким происходил из рода царя Давида, а Анна — из священнического рода. Несмотря на праведную жизнь и благочестие, супруги до глубокой старости не имели детей, что в иудейской традиции считалось признаком божественного наказания.
Однажды, когда Иоаким принес жертву в Иерусалимский храм, первосвященник отказался принять ее, ссылаясь на бездетность мужчины. Опечаленный Иоаким удалился в пустыню для молитвы, а его жена Анна осталась дома, также усердно молясь о даровании ребенка. Их молитвы были услышаны: обоим супругам явился ангел и возвестил о скором рождении дочери, которую следовало назвать Марией и посвятить Богу.
Праздник Рождества Пресвятой Богородицы имеет древнюю историю. Первые упоминания о нем встречаются в V веке в словах святого Прокла, архиепископа Константинопольского (439–446 годы). Официальное утверждение праздника в Византийской империи приписывают императору Маврикию (конец VI — начало VII века).
На Руси праздник начали отмечать после Крещения в 988 году. Он быстро вошел в народный календарь и слился со славянскими традициями встречи осени, получив название Осенины.
Традиции и обряды
В православных храмах празднование начинается вечером 20 сентября с всенощного бдения, которое включает вечерню и утреню с полиелеем. 21 сентября совершается Божественная литургия, на которой читаются особые песнопения — тропари и кондаки, прославляющие рождение Богородицы.
На Руси праздник Рождества Богородицы совпадал с Осенинами — встречей осени и праздником урожая. В этот день завершались полевые работы, и люди благодарили Богородицу за собранный урожай. В этот день женщины пекли овсяный хлеб и варили кисель. Старшая женщина в деревне держала хлеб, а остальные пели песни. Затем хлеб делили на куски и раздавали всем присутствующим, а также скармливали скоту для здоровья и плодородия.
Считалось, что браки, заключённые в этот день, будут удачными и долговечными. Недавно созданные семьи в этот день по традиции посещали родственники, чтобы проверить, как те устроили быт. Молодая хозяйка должна была накормить гостей, а хозяин — показать хозяйство. Детей обливали водой на пороге дома, чтобы укрепить их здоровье на предстоящую зиму.
Одинокие девушки 21 сентября усердно молились о скором замужестве, а бездетные супруги — о рождении детей.
Что нельзя делать 21 сентября
Церковь и народная традиция устанавливают ряд ограничений на 21 сентября:
Ссоры и сквернословие: Запрещается ссориться, ругаться, желать зла другим людям. Следует сохранять мир и гармонию в семье. Праздник Рождества Богородицы — день мира и радости. В народе верили, что тот, кто ругается в этот день, навлекает на себя беды и несчастья.
Тяжелый физический труд: Не рекомендуется заниматься тяжелой работой по дому — уборкой, стиркой, ремонтом. Также не следует работать в поле или огороде. Церковь призывает в праздничные дни отложить суетные дела и посвятить время молитве и духовному совершенствованию. Тяжелый физический труд отвлекает от праздничного настроения и не позволяет почтить значение дня.
Рукоделие: Женщинам запрещалось брать в руки иголки, ножницы, спицы и другие инструменты для рукоделия. Согласно народным поверьям, тот, кто шьет в этот день, может «зашить» свое счастье и благополучие. С духовной точки зрения, рукоделие считается суетным занятием, которое мешает сосредоточиться на молитве.
Отказ в помощи: Нельзя отказывать в помощи нуждающимся, особенно в подаянии милостыни. Богородица считается заступницей и помощницей всех страждущих. В ее праздник особенно важно проявлять милосердие и сострадание к ближним. Отказ в помощи считается большим грехом.
Употребление алкоголя: Церковь не рекомендует употреблять алкогольные напитки и устраивать шумные застолья. Праздник следует отмечать трезво и благоговейно. Допускается умеренное употребление вина за праздничной трапезой, но не до состояния опьянения.
Приметы
- Какая погода 21 сентября — такой будет и осень.
- Иней на траве утром — к скорой непогоде и ранней зиме.
- Ярко-красный рассвет — к дождям и ветреной погоде.
- Птицы низко летят к земле — к холодной зиме.
- Много шелухи на луке — к суровой зиме.