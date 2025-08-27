В Новосибирске 10-летнюю девочку избили в парке сверстницы, одна из них была с ножом
В Затулинском парке Новосибирска сверстницы избили 10-летнюю девочку
Жительница Новосибирска сообщила о нападении на свою 10-летнюю дочь в Затулинском парке. Об этом сообщает Mash.
По словам матери, на девочку напали другие школьницы — одна из них, предположительно, была вооружена ножом.
Часть участниц нападения удалось задержать, их доставили в отделение полиции.
Сейчас устанавливаются личности остальных.
