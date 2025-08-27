В Подмосковье задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней давности

27 августа 2025, 11:25

В Московской области задержали фигуранта старого уголовного дела

Фото: Istock/BiZhaMox

Совместными усилиями сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, управления уголовного розыска МУ МВД «Люберецкое» и УФСБ по Москве и Московской области был задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства в 2008 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.