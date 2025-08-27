В Подмосковье задержали подозреваемого в жестоком убийстве 17-летней давности
Совместными усилиями сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России, управления уголовного розыска МУ МВД «Люберецкое» и УФСБ по Москве и Московской области был задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства в 2008 году. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По предварительным данным, в августе 2008 года на территории домовладения в посёлке Чкалово Люберецкого района двое неустановленных лиц совершили убийство местного жителя. Для сокрытия преступления тело было захоронено. На тот момент установить личность преступников не удалось.
В ходе расследования нераскрытых дел прошлых лет был задержан подозреваемый. Однако его предполагаемый сообщник скончался в 2013 году. При обыске у задержанного изъяли два пистолета, более 60 патронов, наркотические средства и оборудование для их производства.
Также подозреваемого обвиняют в организации незаконной миграции. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Читайте также: