В Иркутской области полуторагодовалый ребенок выпал из окна, пока мать спала

27 августа 2025, 11:30

В Усолье-Сибирском полуторагодовалый ребенок выпал из окна и попал в больницу

Фото: iStock/brizmaker

В Усолье-Сибирском ребенок женщины выпал из окна четвертого этажа, пока она спала. В обстоятельствах инцидента разбирается следственное управление СК по Иркутской области. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.