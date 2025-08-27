Достижения.рф

В Иркутской области полуторагодовалый ребенок выпал из окна, пока мать спала

В Усолье-Сибирском полуторагодовалый ребенок выпал из окна и попал в больницу
Фото: iStock/brizmaker

В Усолье-Сибирском ребенок женщины выпал из окна четвертого этажа, пока она спала. В обстоятельствах инцидента разбирается следственное управление СК по Иркутской области. Об этом проинформировали в пресс-службе ведомства.



24 августа произошел несчастный случай в доме на улице Карла Либкнехта. По предварительным данным, полуторагодовалый мальчик, оставшись без присмотра матери, забрался на подоконник по батарее, открыл окно и выпал из него.

В результате происшествия ребенок получил травмы и был доставлен в больницу. Подробности о его состоянии пока не разглашаются.

Следственные органы начали доследственную проверку.

Екатерина Коршунова

