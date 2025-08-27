В Подмосковье столкновение «Тойоты» со столбом закончилось гибелью двух людей
В Сергиевом Посаде в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, ещё двое получили травмы. Инцидент произошёл в ночь на 27 августа на Ильинской улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
По предоставленной информации, трагедия случилась около 00:30 по московскому времени. Водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и совершил наезд на фонарный столб, после чего транспортное средство опрокинулось.
В результате аварии водитель 1995 года рождения и пассажир 1997 года рождения скончались на месте до приезда медиков. Ещё два пассажира, 2002 и 2003 годов рождения, были доставлены в медицинское учреждение.
По информации правоохранительных органов, на момент ДТП у водителя не было права управления транспортным средством. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту инцидента проводится проверка.
