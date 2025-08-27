В Подмосковье столкновение «Тойоты» со столбом закончилось гибелью двух людей

27 августа 2025, 11:18

В Подмосковье столкновение «Тойоты» с фонарным столбом унесло жизни двух человек

Фото: Istock/Sergey Dementyev

В Сергиевом Посаде в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека, ещё двое получили травмы. Инцидент произошёл в ночь на 27 августа на Ильинской улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.