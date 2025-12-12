В Новосибирске бензин дорожал на протяжении всего 2025 года
В Новосибирске на протяжении всего 2025 года фиксировалась ежемесячная тенденция к увеличению цен на бензин и дизельное топливо. Такие данные приводит Новосибирскстат.
Отмечается, что ДТ в январе текущего года стоило порядка 73,59 руб. В декабре цена составляет уже 77,77 руб. Максимальное увеличение стоимости было замечено в октябре. Тогда цена поднялась более чем на два рубля.
«Общая категория автомобильного бензина показала динамику от 56,45 руб. в январе до 62,37 руб. к ноябрю. Бензин марки АИ-92 стартовал с 53,88 руб. в первом месяце года и достиг показателя 59,71 руб. к ноябрю», — пишет Om1 Новосибирск.
АИ-95 за год подорожал с 57,70 руб. до 63,74 руб., а АИ-98 — с 79,13 руб. до 84,19 руб.