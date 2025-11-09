На АЗС в Бурятии перевернулся бензовоз с 9300 литрами топлива

09 ноября 2025, 15:01

В Нижнеангарске опрокинулся бензовоз с 9300 литрами топлива

Фото: istockphoto/Apriori1

В бурятском Нижнеангарске перевернулся прицеп бензовоза Volvo, в котором находилось 9 300 литров бензина АИ‑92.