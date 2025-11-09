На АЗС в Бурятии перевернулся бензовоз с 9300 литрами топлива
В бурятском Нижнеангарске перевернулся прицеп бензовоза Volvo, в котором находилось 9 300 литров бензина АИ‑92.
Как уточнило республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в Telegram, инцидент произошел на улице Зеленая Северо‑Байкальского района.
На место прибыли экстренные службы и представители АО «Экоспас». Специалисты проводят работы по сбору вытекших нефтепродуктов и предотвращению дальнейшего разлива.
В публикации отмечают, что все службы перевели в режим повышенной готовности. Сейчас их основная задача — локализация аварии и минимизация возможного вреда для окружающей среды.
