В Новосибирске более 300 пар сыграют свадьбу в красивые даты октября

08 октября 2025, 11:20

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

В Новосибирске подали более 300 заявлений на регистрацию брака в красивые даты октября. Об этом сообщили в региональном Управлении по делам ЗАГС.





Так, в октябре влюблённых новосибирцев привлекли для бракосочетания две даты: 10.10.25 и 25.10.25.





«По состоянию на 6 октября 2025 года в отделы ЗАГС управления по делам ЗАГС Новосибирской области поступило: 198 заявлений на дату 10 октября 2025 года и 107 заявлений на дату 25 октября 2025 года», — пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на ведомство.