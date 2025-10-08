Достижения.рф

В Новосибирске более 300 пар сыграют свадьбу в красивые даты октября

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

В Новосибирске подали более 300 заявлений на регистрацию брака в красивые даты октября. Об этом сообщили в региональном Управлении по делам ЗАГС.



Так, в октябре влюблённых новосибирцев привлекли для бракосочетания две даты: 10.10.25 и 25.10.25.

«По состоянию на 6 октября 2025 года в отделы ЗАГС управления по делам ЗАГС Новосибирской области поступило: 198 заявлений на дату 10 октября 2025 года и 107 заявлений на дату 25 октября 2025 года», — пишет Om1 Новосибирск со ссылкой на ведомство.

Там уточнили, что количество поданных заявлений соответствует установленным графикам работы отделов ЗАГС Новосибирской области.
Элина Позднякова

