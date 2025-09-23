В Москве 96-летний жених и 91-летняя невеста установили возрастной рекорд
Начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала о самой возрастной столичной невесте. Её слова приводит РЕН ТВ.
Уханева заявила, что в Москве в 2025 году самая старшая невеста вступила в брак в возрасте 91 года. Самому взрослому жениху, который решил оформить отношения, исполнилось 96 лет. Всего в этом году в столице зарегистрировали брак около 1,2 тысячи пар, где одному из партнёров было больше 60 лет.
Согласно статистике, на возрастную группу старше 60 лет приходится в среднем 2% невест и 3,5% женихов от общего числа браков. Уханева добавила, что чаще всего в Москве создают семьи молодые люди от 23 до 29 лет. Средний возраст для вступления в брак у женщин составляет 25 лет, у мужчин – 27 лет.
Ранее в Госдуме предложили подключить «Госуслуги» к контролю за алиментами.
Читайте также: