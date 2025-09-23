В Москве 96-летний жених и 91-летняя невеста установили возрастной рекорд

23 сентября 2025, 15:09

Глава столичного ЗАГСа сообщила о возрасте самых старших новобрачных Москвы

Фото: Istock/PaulVinten

Начальник столичного управления ЗАГС Светлана Уханева рассказала о самой возрастной столичной невесте. Её слова приводит РЕН ТВ.