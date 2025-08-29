Мухаммад и Амина стали самыми популярными именами у новорожденных в ХМАО
В августе Мухаммад и Амина стали самыми популярными именами у новорожденных в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает telegram-канал Readovka.
Соответствующая информация подтверждается на сайте ЗАГС. По состоянию на 29 августа в регионе среди мальчиков родилось 253 Мухаммада, а среди девочек — 140 Амин. Вторым популярным мужским именем у младенцев стал Михаил, а женским — Анна.
Уже три года Мухаммад является самым популярным мужским именем для новорожденных в ХМАО. Если так продолжится, то впервые за четыре года имя София может уступить первое место Амине.
Ранее член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов назвал ХМАО этноанклавом, в чем обвинил местных властей.
Читайте также: