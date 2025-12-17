Дети из семейных центров Подмосковья получают подарки от МосОблЕИРЦ

17 декабря 2025, 17:09

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Шестой новогодний марафон стартовал в Подмосковье. Первой остановкой стал семейный центр «Богородский» в Электростали, где воспитанников поздравили сказочные герои. Об этом сообщили в Минчистоты Московской области.





Специалисты Единого расчетного центра Московской области собрали средства на подарки для 200 детей из соцучреждений Электростали, Воскресенска, Орехово-Зуево, Люберец и Коломны. Для каждого города готовят уникальные праздничные программы с приглашёнными актёрами и волонтёрами в костюмах.«Марафон добра» проходит с 2020 года.



«В пандемию мы решили подарить ребятам из детских домов радость и тепло. Потом решили делать это ежегодно», — рассказали в расчетном центре.