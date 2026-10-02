В Новосибирске дома подключают к отоплению неравномерно

02 октября 2026, 13:42

В некоторых квартирах батареи остаются холодными даже после запуска отопления

Фото: istockphoto / PIKSEL

В Новосибирске продолжается подключение жилых домов к отоплению. При этом тепло приходит не одновременно: в некоторых подъездах и квартирах батареи уже нагрелись, а у соседей остаются холодными.