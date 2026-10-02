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В Новосибирске дома подключают к отоплению неравномерно

В некоторых квартирах батареи остаются холодными даже после запуска отопления
Фото: istockphoto / PIKSEL

В Новосибирске продолжается подключение жилых домов к отоплению. При этом тепло приходит не одновременно: в некоторых подъездах и квартирах батареи уже нагрелись, а у соседей остаются холодными.



Об этом жители разных районов рассказали Om1 Новосибирск. В одном из домов Заельцовского района отопление по графику должны подключить со 2 по 5 октября. Однако первые тёплые батареи жители заметили уже 1 октября.

В одних подъездах отопление появилось, в других трубы оставались холодными. Разница наблюдалась даже между этажами одного подъезда.

Похожая ситуация сложилась в доме Дивногорского жилмассива на левом берегу, который отапливает собственная котельная. В первый день запуска трубы начали теплеть, но позже снова остыли. При этом в соседнем подъезде батареи уже стали горячими.

В управляющей компании жителям сообщили, что подключение продолжается и должно завершиться до 5 октября. Если после этой даты отопление не появится, жильцам рекомендуют обратиться в технический отдел и написать заявление.

Дайана Хусинова

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