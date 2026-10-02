В Новосибирске загорелось строящееся здание частной школы
Пожар в образовательном центре в Заельцовском районе обошёлся без пострадавших
В Заельцовском районе Новосибирска произошло возгорание в строящемся здании частного образовательного центра — школы «РОСТ». Здание находится в квартале «Жуковка» рядом с отелем Ramada.
О происшествии сообщили очевидцы редакции Om1 Новосибирск. На место прибыли пожарные. К их приезду с крыши шёл дым, однако открытого огня уже не было.
Спасатели проверили кровлю с помощью автолестницы и убедились, что возгорание ликвидировали. В МЧС Новосибирска сообщили, что пожар потушили в 13:20. В результате происшествия никто не пострадал. Причины возгорания устанавливают.
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