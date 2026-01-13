Настольный теннис и киберспорт стали главными трендами у школьников Подмосковья
Опрос в рамках Единой школьной лиги Московской области показал самые популярные виды спорта среди учеников. В нём участвовали 12 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Школьники выбирали дисциплины, которыми хотели бы заниматься. Топ-5 составили настольный теннис (41%), плавание (22%), бадминтон (20%), киберспорт (18%) и женский футзал (17%). Помимо этого, ребята отметили лёгкую атлетику, гандбол и фехтование. Лига стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне участвовали более 10 тысяч спортсменов из 201 школы.
В этом сезоне ожидают более 50 тысяч участников из 650 школ. Амбассадоры проекта — известные спортсмены — уже провели больше 20 мастер-классов в городах региона. Концепцию лиги разработали по поручению губернатора Андрея Воробьёва, чтобы привлечь школьников к регулярным занятиям.
