Настольный теннис и киберспорт стали главными трендами у школьников Подмосковья

13 января 2026, 16:58

Фото: Министерство спорта Московской области

Опрос в рамках Единой школьной лиги Московской области показал самые популярные виды спорта среди учеников. В нём участвовали 12 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.