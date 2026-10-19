В Новосибирске к зиме подготовили 538 машин для уборки дорог

19 октября 2026, 16:01

Дорожные службы Новосибирска будут чистить улицы от снега круглосуточно

Фото: istockphoto / MarianVejcik

В Новосибирске к зимнему сезону 2026–2027 годов подготовили 538 единиц собственной спецтехники для уборки дорог и тротуаров. При обильных снегопадах городские службы смогут привлечь дополнительные машины подрядчиков.