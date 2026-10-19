В Новосибирске к зиме подготовили 538 машин для уборки дорог
В Новосибирске к зимнему сезону 2026–2027 годов подготовили 538 единиц собственной спецтехники для уборки дорог и тротуаров. При обильных снегопадах городские службы смогут привлечь дополнительные машины подрядчиков.
Об этом Om1 Новосибирск сообщили в мэрии. Всего в парке муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений насчитывается около 800 единиц техники. Более 500 машин предназначены для зимнего содержания улично-дорожной сети.
В прошлом сезоне дорожные службы располагали 535 единицами собственной техники. Во время повышенной нагрузки к уборке привлекали до 250 машин подрядных организаций.
В мэрии сообщили, что в сезоне 2026–2027 годов планируют сохранить объём привлекаемых ресурсов на уровне прошлого года. Сейчас подготовка к зиме идёт в штатном режиме.
Во время сильных снегопадов дорожные службы будут работать круглосуточно. Город увеличит количество подметально-уборочных машин, привлечёт дополнительные бригады для ручной уборки и будет обрабатывать улицы противогололёдными материалами.
В администрации также попросили водителей по возможности не оставлять автомобили на улицах, где запланирована уборка снега. Чтобы сотрудники дорожных служб могли оперативно связаться с владельцем машины, автомобилистам рекомендуют оставлять контактный номер телефона под лобовым стеклом.
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