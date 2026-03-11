В России начнет действовать новый ГОСТ на полутвердые сыры
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на полутвердые сыры, который разрешает использовать при производстве сырье микробного происхождения. Об этом пишет РИА Новости.
Документ вступит в силу в январе 2027 года. В ведомстве убеждены, что обновленный стандарт сохранит высокое качество сыров и укрепит доверие потребителей к отечественным производителям. Отмечается, что многие предприятия уже технически готовы к переходу.
Согласно материалу, новый ГОСТ дополняет перечень разрешенных молокосвертывающих ферментов. Теперь наряду с традиционными компонентами животного происхождения производители смогут применять высокоочищенные химозины микробного происхождения.
Требования к массовой доле жира остались прежними, но стандарт стал допускать незначительные отклонения от нормы в пределах двух процентов.
Существенные изменения коснулись весовых и размерных характеристик сыров. Снижается пороговая масса головок: для российского сыра минимальный вес уменьшился с 4,7 до 4 килограммов, для голландского — с 1,8 до 1,3 килограмма. При этом максимальная ширина головки голландского сыра увеличилась с 15 до 20 сантиметров.
Производители получили возможность выпускать продукт в форме так называемого евроблока, однако масса подобной головки не должна превышать 24 килограммов.
Отдельно в стандарте прописали требования к легкому сыру массой от 10 граммов до 3 килограммов. Его можно будет фасовать в произвольной форме: в виде брусков, слайсов, кубиков, а также продавать тертым в упаковке.
«Это обеспечивает прослеживаемость сыров и возможность потребителя получать продукт непосредственно от производителей, а не от предприятий-фасовщиков», — пояснили в Росстандарте.