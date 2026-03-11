В России начнет действовать новый ГОСТ на полутвердые сыры

11 марта 2026, 01:55

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на полутвердый сыр

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на полутвердые сыры, который разрешает использовать при производстве сырье микробного происхождения. Об этом пишет РИА Новости.





Документ вступит в силу в январе 2027 года. В ведомстве убеждены, что обновленный стандарт сохранит высокое качество сыров и укрепит доверие потребителей к отечественным производителям. Отмечается, что многие предприятия уже технически готовы к переходу.



Согласно материалу, новый ГОСТ дополняет перечень разрешенных молокосвертывающих ферментов. Теперь наряду с традиционными компонентами животного происхождения производители смогут применять высокоочищенные химозины микробного происхождения.



Требования к массовой доле жира остались прежними, но стандарт стал допускать незначительные отклонения от нормы в пределах двух процентов.





«Это обеспечивает прослеживаемость сыров и возможность потребителя получать продукт непосредственно от производителей, а не от предприятий-фасовщиков», — пояснили в Росстандарте.