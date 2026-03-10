Врач рассказала о пользе красного мяса
Красное мясо содержит в себе незаменимые компоненты. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова в беседе с «Лентой.ру».
По словам Тарасовой, мясо содержит креатин, который почти не встречается в растительных продуктах. Кроме того, оно богато гемовым железом, легко усваиваемым организмом, что особенно важно для женщин и помогает предотвратить железодефицитную анемию.
Врач перечислила такие симптомы дефицита железа, как одышка при обычных нагрузках, головные боли, снижение концентрации и хроническая усталость. Также Тарасова отметила, что отказ от красного мяса может увеличить риск дефицита цинка до 35 процентов, что негативно сказывается на иммунной системе, состоянии кожи, репродуктивном здоровье и росте.
Педиатр добавила, что, согласно исследованию 2025 года, средиземноморская диета, включающая умеренное количество постной говядины (от 14 до 71 грамма в день), способствует увеличению разнообразия кишечной микробиоты и снижению уровня TMAO — вещества, связанного с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Уровень TMAO при этом уменьшается в 1,7-2 раза.
Она подчеркнула, что потребление красного мяса связано с меньшим риском депрессии и посттравматического стрессового расстройства. Медик рекомендовала здоровым взрослым до 50 лет употреблять 150-200 граммов красного мяса один-два раза в неделю. После 50 лет рекомендуется не чаще одного раза в месяц из-за возрастного снижения антиканцерогенной защиты. Спортсменам и людям, ведущим активный образ жизни, Тарасова советует включать красное мясо в рацион до двух-трех раз в неделю.
