Врач рассказала о пользе красного мяса

10 марта 2026, 19:58

Педиатр Тарасова: Красное мясо защищает от железодефицитной анемии

Фото: iStock/sergeyryzhov

Красное мясо содержит в себе незаменимые компоненты. Об этом сообщила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова в беседе с «Лентой.ру».