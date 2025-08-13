Турагента из Владивостока оштрафовали на 500 тыс. рублей за срыв поездки детей в Китай

13 августа 2025, 08:32

Турагента из Владивостока оштрафовали на 500 тысяч за срыв поездки детей в Китай

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Прокуратура Приморского края привлекла к ответственности индивидуального предпринимателя, которая во время весенних каникул этого года оставила без отдыха почти 100 детей со всего Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.