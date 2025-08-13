Турагента из Владивостока оштрафовали на 500 тыс. рублей за срыв поездки детей в Китай
Прокуратура Приморского края привлекла к ответственности индивидуального предпринимателя, которая во время весенних каникул этого года оставила без отдыха почти 100 детей со всего Дальнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Туристическое агентство организовало поездку для детей из Магаданской и Сахалинской областей, а также из Хабаровского и Камчатского краев в Китай. Однако школьники, которых сопровождали родители и другие законные представители, не смогли добраться до места назначения.
Предприниматель не предоставила детям путевки, из-за чего они не смогли выехать в Китай. К решению проблемы оперативно подключилось правительство Приморского края. Детей разместили в гостинице, для них организовали поездку в океанариум, экскурсии по музеям и мостам города, а также другие мероприятия. Школьников обеспечили горячим питанием, купили билеты на самолеты и поезда и отправили по домам.
В ходе проверки было установлено, что предприниматель не была зарегистрирована в реестре организаций, занимающихся отдыхом и оздоровлением детей. В отношении нее возбуждено административное дело по статье о нарушении законодательства в сфере детского отдыха. Также по материалам прокурорской проверки возбуждены и расследуются два уголовных дела.
