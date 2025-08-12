Музыкант Александр Кралин из Раменского снял клип на Чегете
Видео: Владимир Кулебакин
Раменчанин Александр Кралин с группой Handpan project поднялся на Чегет, сыграл там на ханге и записал клип на фоне заснеженных гор. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
В состав группы входят также две ученицы Александра Кралина Яна Чичкань и Людмила Федосеева. Вместе они исполнили композицию Александра «Притяжение гор».
«Было прохладно. Периодически шел снег, и руки, конечно, немного мерзли. Но мы справились. Энергия этих мест проникла в самое сердце, оставив чувство глубокой связи и непреодолимое желание возвращаться сюда, чтобы снова ощутить эту магию», — поделился впечатлениями Александр КралинСозданием видеоклипа занимался Владимир Кулебакин. На кадрах видны заснеженные вершины гор и облака.