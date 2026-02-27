В Подольске проверили готовность противопаводковой техники к новому сезону

27 февраля 2026, 09:10

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Смотр водооткачивающей и коммунальной техники, используемой для борьбы с паводками, провели в Подольске в преддверии сезона таяния. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Проверку проходили машины Подольского комбината благоустройства, Подольской теплосети и предприятий «УК Подольск» и «Водоканал» — всего 20 единиц спецтехники.



