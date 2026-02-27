В Подольске проверили готовность противопаводковой техники к новому сезону
Смотр водооткачивающей и коммунальной техники, используемой для борьбы с паводками, провели в Подольске в преддверии сезона таяния. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Проверку проходили машины Подольского комбината благоустройства, Подольской теплосети и предприятий «УК Подольск» и «Водоканал» — всего 20 единиц спецтехники.
Смотр показал, что весь спецтранспорт исправен и оснащён нужным оборудованием.«Мы проверили исправность грейдеров, погрузчиков, экскаваторов, специализированных тракторов, мотопомп, а также двух единиц пожарно-спасательной техники на базе КАМАЗ, которые способны забирать воду из любых источников — от водоёмов до затопленных подвалов», — отметил замначальника 24-го пожарно-спасательного гарнизона, капитан внутренней службы Владимир Горин.