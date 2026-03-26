Купальный сезон в Москве может стартовать в середине июня
Начало пляжного сезона в Москве и во всем Центральном федеральном округе (ЦФО) ожидается в середине июня. Именно тогда температура воды должна достичь комфортных 18–20 °C.
Как сообщил ТАСС начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок, такие сроки наступления купального сезона традиционны для региона. Однако текущая погодная динамика позволяет предположить, что в 2026 году этот период может стартовать либо в привычные даты, либо даже немного раньше.
«Купальный сезон в Москве и Центральном регионе наступает обычно в середине июня, когда температура воды прогревается до 18-20 градусов», — рассказал климатолог.