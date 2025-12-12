В двух городах Подмосковья откроют фиджитал-центры для киберспортсменов
Фиджитал-центры для тренировок киберспортсменов откроются в Подольске и Раменском в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
Всё оборудование для оснащения центров уже закупили.
«В Раменском базой фиджитал-площадки станет дворец спорта «Борисоглебский». Там можно будет не только тренироваться, но и проводить кибертурниры. В распоряжение спортсменов предоставят игровые компьютеры высокой мощности с профессиональными видеокартами, комплекты оборудования для гонок дронов и лазерного боя, VR-оборудование, а также обеспечение для автосимулятора», — говорится в сообщении.В Подольске киберспортивная зона станет частью комплекса, который создадут в рамках реализации федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)». Там предусмотрено три игровых сектора: зона виртуальной реальности, зона игровых консолей и компьютерный зал.