Финал киберспортивного турнира от «Молодой Гвардии ЕР» состоялся в Подмосковье

20 февраля 2026, 10:52

Фото: iStock/gorodenkoff

«Молодая Гвардия Единой России» организовала в Подмосковье финал киберспортивного турнира по дисциплине Counter-Strike 2, участие в котором приняли восемь команд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.





По словам руководителя МГЕР Московской области Дианы Алумянц, турнир объединил участников из разных территорий региона и стал отправной точкой для серии подобных соревнований.





«География участников широкая. Это старт нашей серии турниров. Сегодня мы находимся в клубе «ИнГейм», который стал нашим партнером и площадкой проведения. Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве — следующие турниры пройдут в Серпухове и Чехове», — отметила она.