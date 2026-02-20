Финал киберспортивного турнира от «Молодой Гвардии ЕР» состоялся в Подмосковье
«Молодая Гвардия Единой России» организовала в Подмосковье финал киберспортивного турнира по дисциплине Counter-Strike 2, участие в котором приняли восемь команд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
По словам руководителя МГЕР Московской области Дианы Алумянц, турнир объединил участников из разных территорий региона и стал отправной точкой для серии подобных соревнований.
«География участников широкая. Это старт нашей серии турниров. Сегодня мы находимся в клубе «ИнГейм», который стал нашим партнером и площадкой проведения. Мы договорились о дальнейшем сотрудничестве — следующие турниры пройдут в Серпухове и Чехове», — отметила она.
Первое место заняла команда Областного казачьего института технологий и управления — филиала МГУТУ им. К. Г. Разумовского. Серебро завоевали представители Сергиево-Посадского колледжа, а третье место досталось Российскому университету кооперации.
В пресс-службе также уточнили, что в прошлом году в Московской области на базе учебных заведений было открыто более 100 «Клубов МГЕР».