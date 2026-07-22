В Люберцах к началу учебного года обновят 49 школ и детсадов

22 июля 2026, 18:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Ремонт в 49 детских садах и школах округа Люберцы завершат к началу учебного года. В зданиях обновят отделку помещений, фасады, крыши и инженерные коммуникации. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Например, в корпусе №3 гимназии №16 «Интерес» сейчас проводят косметический ремонт раздевалок, кабинетов, коридоров и медпункта для учителей. В планах также ремонт кровли и актового зала.





«Мы не только строим новые школы и детские сады, но и особое внимание уделяем обновлению действующих объектов. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва сейчас капитально ремонтируем гимназию №5 «Интеллект» и детский сад лицея №3 в Дзержинском, а также детсад при школе №26 в Люберцах», — сказал глава округа Владимир Волков.