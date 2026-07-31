Пять учителей из Люберец вошли в топ-100 лучших педагогов Московской области
Пять люберецких педагогов вошли в число ста лучших учителей региона и выиграли конкурс на денежное поощрение губернатора Московской области. Как сообщили в пресс-службе администрации городского округа, такое распоряжение подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.
В числе лучших – учитель изобразительного искусства школы №28 Надежда Власкина, преподаватель биологии гимназии №5 «Интеллект» Анна Добрынина, учитель математики гимназии №56 Татьяна Кошарина, учитель математики гимназии №41 Марина Туркина и преподаватель физкультуры гимназии №16 «Интерес» Валентина Яровицина.
«Победа сразу пяти наших педагогов в престижном региональном конкурсе подтверждает высокий уровень качества образования в округе. Каждый из них не просто даёт фундаментальные знания, а искренне увлекает своим предметом, воспитывает в учениках интерес к науке, творчеству и спорту», – сказал глава муниципалитета Владимир Волков.Как напомнили в пресс-службе, в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Первый учитель» Подмосковье представит педагог начальных классов гимназии №5 городского округа Люберцы Людмила Фомина.