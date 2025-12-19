В Новосибирске новый мост через Обь проходит возле жилых домов

19 декабря 2025, 14:02

Фото: iStock/arh-sib@rambler.ru

В Новосибирске новый мост через реку Обь, который открыли на днях, проходит в непосредственной близости от жилых домов, чьи окна теперь выходят прямиком на эстакаду.





Жительница города рассказала Om1 Новосибирск, что впервые проехала по новому мосту.





«Сначала, когда только заехала с Ипподромки на мост, мне очень понравилось. Шустро, быстро и с хорошим освещением буквально долетела до левого берега», — отметила женщина.

«Долгая пробка для меня скрасилась мальчиком, рисующим рисунки, и девушкой, поливающей цветок. Этакий интерактивчик для заскучавших в пробке», — добавила жительница Новосибирска.