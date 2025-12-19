В Новосибирске новый мост через Обь проходит возле жилых домов
В Новосибирске новый мост через реку Обь, который открыли на днях, проходит в непосредственной близости от жилых домов, чьи окна теперь выходят прямиком на эстакаду.
Жительница города рассказала Om1 Новосибирск, что впервые проехала по новому мосту.
«Сначала, когда только заехала с Ипподромки на мост, мне очень понравилось. Шустро, быстро и с хорошим освещением буквально долетела до левого берега», — отметила женщина.
Однако уже на съезде на площадь Энергетиков началась серьёзная пробка. Также оказалось, что съезд с эстакады буквально упирается в трёхэтажные дома на Станционной, в окнах которых можно увидеть жильцов прямо из автомобиля.
«Долгая пробка для меня скрасилась мальчиком, рисующим рисунки, и девушкой, поливающей цветок. Этакий интерактивчик для заскучавших в пробке», — добавила жительница Новосибирска.
По её словам, людей лишили не только кислорода, но и солнечного света.