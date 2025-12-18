В Новосибирске протестируют новый троллейбус «Синара»

18 декабря 2025, 14:25

Фото: iStock/Zbynek Pospisil

В Новосибирске 18 декабря презентовали новый троллейбус «Синара-6254» из Челябинска.





По данным Om1 Новосибирск, машина оснащена телевизором с удобной картой города, а также обладает увеличенным автономным ходом до 40 километров. Троллейбус способен двигаться без контактной сети, объезжать заторы и временные разрывы линии.



По словам начальника управления организации пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаила Никулина, троллейбусный парк в городе за текущий год увеличился на 54%, однако потребность в дальнейшем обновлении сохраняется.





«Нам необходимо заменить подвижной состав на оставшихся двух маршрутах, а также в существующих троллейбусных депо. Существует ещё ёмкость в количестве 142 машиномест для дальнейшего пополнения парка», — уточнил Никулин.