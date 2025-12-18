В Новосибирске протестируют новый троллейбус «Синара»
В Новосибирске 18 декабря презентовали новый троллейбус «Синара-6254» из Челябинска.
По данным Om1 Новосибирск, машина оснащена телевизором с удобной картой города, а также обладает увеличенным автономным ходом до 40 километров. Троллейбус способен двигаться без контактной сети, объезжать заторы и временные разрывы линии.
По словам начальника управления организации пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаила Никулина, троллейбусный парк в городе за текущий год увеличился на 54%, однако потребность в дальнейшем обновлении сохраняется.
«Нам необходимо заменить подвижной состав на оставшихся двух маршрутах, а также в существующих троллейбусных депо. Существует ещё ёмкость в количестве 142 машиномест для дальнейшего пополнения парка», — уточнил Никулин.
Так, город приглашает российские заводы-производители протестировать свою технику в тяжелых сибирских условиях. Челябинская компания сама предложила оценить «Синару».
Первые две недели новый троллейбус будет ездить без пассажиров. Если все будет в порядке, то разработают маршрут. Пока машина является тестовым образцом, и никаких обязательств по его выкупу у города нет.