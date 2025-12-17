Реконструкцию подмосковного участка трассы М-1 «Беларусь» выполнили на 80%

17 декабря 2025, 12:54

оригинал Фото: пресс-служба Автодора

Участок федеральной трассы М-1 «Беларусь» реконструируют в Московской области. В настоящее время общая техническая готовность объекта составляет более 80%. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на Автодор.





В рамках реконструкции дорогу расширяют с четырёх до шести полос.





«Земляные работы на участке с 66-го по 84-й километр на территории Одинцовского округа завершили, близится к финалу устройство асфальтобетонного покрытия. Установка барьерных ограждений выполнена на 80%, а монолитных барьерных ограждений — на 95%. Продолжается устройство водосбросов с проезжей части и системы кабелей для автоматизированного управления дорожным движением», — говорится в сообщении.