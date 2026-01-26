Стройготовность складского комплекса «Восточный порт» в Подмосковье достигла 30%
Мультитемпературный складской комплекс «Восточный порт» строят в деревне Андреевское Ленинского округа. В настоящее время готовность объекта составляет около 30%. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Согласно проекту, общая площадь четырёхэтажного здания составляет свыше 25 тысяч квадратных метров.
«Объект представляет собой высокотехнологичный склад, оснащенный оборудованием для хранения и транспортировки большого ассортимента продуктов и материалов. В комплексе предусмотрены низкотемпературные камеры, где можно будет хранить различные скоропортящиеся и замороженные продукты», — говорится в сообщении.Строительство планируют завершить в конце марта 2027 года.