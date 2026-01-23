Назван срок завершения благоустройства Вишняковского лесопарка в Балашихе

23 января 2026, 21:52

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Благоустройство второй очереди Вишняковского лесопарка в Балашихе планируют завершить к октябрю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.