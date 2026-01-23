Назван срок завершения благоустройства Вишняковского лесопарка в Балашихе
Благоустройство второй очереди Вишняковского лесопарка в Балашихе планируют завершить к октябрю. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Проект включает создание удобной инфраструктуры для отдыха и спорта. Планируется проложить дорожно-тропиночную сеть, оборудовать игровую площадку для детей. Для любителей спорта разместят площадки с современным оборудованием, в том числе для воркаута. Предусмотрено также строительство павильона проката.
На территории появится фестивальная площадка с павильоном Мейерхольда и арт-объектом – Башней Мейерхольда.
Помимо этого, будет создана зона для выгула собак. Для удобства посетителей в лесопарке установят уличную мебель, лавочки со спинками, урны, указатели и информационные стенды.
В лесопарке дополнено высадят кустарники и газоны, а для безопасности и комфорта в тёмное время установят освещение и систему видеонаблюдения.
Сейчас в рамках первого этапа продолжаются работы над Башней Мейерхольда, канатным комплексом, хозяйственным двором, павильоном проката и раздевалками.
