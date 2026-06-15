В Новосибирске ощутимо снизились продажи квартир в новостройках
Строительный рынок Новосибирской области переживает глубокий застой. Об этом заявил независимый аналитик Сергей Николаев.
По его словам, за первые четыре месяца 2026 года в регионе сдали 501 тысячу квадратных метров жилья, что составляет 51,3% от аналогичного периода прошлого года. Также сократились и продажи новостроек. В первом квартале текущего года количество ДДУ уменьшилось на 34% по сравнению с предыдущим.
«Есть ощущение, что продажи достигли дна. Дальше — или рост продаж, или банкротство ряда застройщиков с непредсказуемыми последствиями. Рост числа новых проектов сейчас — это не признак уверенности, а скорее от безысходности», — приводит Om1 Новосибирск слова Николаева.
Он уточнил, что по состоянию на начало апреля удалось продать лишь 25% квартир в строящемся жилье. Такой показатель является минимальным за всю историю наблюдений. На сегодняшний день стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке в Новосибирской области в среднем составляет около 152 тысяч рублей.