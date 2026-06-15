В Новосибирске ощутимо снизились продажи квартир в новостройках

15 июня 2026, 13:44

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Строительный рынок Новосибирской области переживает глубокий застой. Об этом заявил независимый аналитик Сергей Николаев.





По его словам, за первые четыре месяца 2026 года в регионе сдали 501 тысячу квадратных метров жилья, что составляет 51,3% от аналогичного периода прошлого года. Также сократились и продажи новостроек. В первом квартале текущего года количество ДДУ уменьшилось на 34% по сравнению с предыдущим.





«Есть ощущение, что продажи достигли дна. Дальше — или рост продаж, или банкротство ряда застройщиков с непредсказуемыми последствиями. Рост числа новых проектов сейчас — это не признак уверенности, а скорее от безысходности», — приводит Om1 Новосибирск слова Николаева.