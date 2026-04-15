В Подмосковье с начала года своё жильё получили более 130 детей-сирот

Свыше 130 детей-сирот обеспечили собственным жильём в Московской области с начала текущего года. Абсолютное большинство ребят выбрали себе квартиру сами, воспользовавшись для её приобретения жилищным сертификатом. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.





Всего до конца года квартиры должны получить 808 подмосковных детей-сирот. 749 из них собираются для этого взять сертификат, остальным жильё предоставят их муниципалитеты.





«Сегодня мы даем ребятам возможность выбора — где жить и в каких условиях. Жилищный сертификат делает поддержку действительно адресной», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.